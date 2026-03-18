Διευκρινίζει για τα εισιτήρια με ΑΕΚ ο ΑΠΟΕΛ - Καλύπτει τα πέντε ευρώ

Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας ενημερώνει πως η ΑΕΚ προχώρησε σε αλλαγή της τιμής του εισιτηρίου για το παιχνίδι της Κυριακής (22/03) από 15 ευρώ στα 20. Η ομάδα της πρωτεύουσας διευκρινίζει πως θα καλύψει τη διαφορά των 5 ευρώ, για όσους έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο με την προηγούμενη τιμή.

Αναλυτικά: «Ανακοίνωση ΔΣ εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ

Σε σχέση με την προπώληση εισιτηρίων στους δικαιούχους του αγώνα ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ για την κερκίδα των φιλοξενούμενων, έχουμε ενημερωθεί από την γηπεδούχο ομάδα ότι η τιμή εισιτηρίου για τον αγώνα έχει οριστεί στα €20. Όσοι φίλαθλοι μας έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριο τους στα €15, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Η διαφορά των €5 ανά εισιτήριο θα αποζημιωθεί προς την ΑΕΚ από την εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ και το εισιτήριο τους θα ισχύσει κανονικά. Η προπώληση θα επαναρχίσει στις 14:00, στην τιμή των €20 για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμα ασκήσει το δικαίωμα αγοράς. Υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στις 19:00».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

