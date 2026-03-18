Διευκρινίζει για τα εισιτήρια με ΑΕΚ ο ΑΠΟΕΛ - Καλύπτει τα πέντε ευρώ

Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας ενημερώνει πως η ΑΕΚ προχώρησε σε αλλαγή της τιμής του εισιτηρίου για το παιχνίδι της Κυριακής (22/03) από 15 ευρώ στα 20. Η ομάδα της πρωτεύουσας διευκρινίζει πως θα καλύψει τη διαφορά των 5 ευρώ, για όσους έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο με την προηγούμενη τιμή.

Αναλυτικά: «Ανακοίνωση ΔΣ εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ

Σε σχέση με την προπώληση εισιτηρίων στους δικαιούχους του αγώνα ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ για την κερκίδα των φιλοξενούμενων, έχουμε ενημερωθεί από την γηπεδούχο ομάδα ότι η τιμή εισιτηρίου για τον αγώνα έχει οριστεί στα €20. Όσοι φίλαθλοι μας έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριο τους στα €15, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Η διαφορά των €5 ανά εισιτήριο θα αποζημιωθεί προς την ΑΕΚ από την εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ και το εισιτήριο τους θα ισχύσει κανονικά. Η προπώληση θα επαναρχίσει στις 14:00, στην τιμή των €20 για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμα ασκήσει το δικαίωμα αγοράς. Υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στις 19:00».