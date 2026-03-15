Γκαρσία: «Φυσιολογικό να υποφέρεις και λίγο - Κάποια πράγματα δεν είναι θέμα δουλειάς»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία μετά το σπουδαίο διπλό της ομάδας του στη Λεμεσό επί του Άρη με 2-1.

«Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια των παικτών μου. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Σε τέτοια παιχνίδι είναι φυσιολογικό να... υποφέρεις και λίγο. Είχαμε ευκαιρίες αλλά δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το ματς, ίσως κάποια λάθη έγιναν λόγω έλλειψης εμπειρίας. Είναι τρεις βαθμοί και συνεχίζουμε τη δουλειά».

Για το τι άλλαξε: «Μας δυσκόλεψαν κάποια παιχνίδια με θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες. Στο προηγούμενο ματς χάσαμε με δυο πέναλτι. Δουλέψαμε το παιχνίδι μας, προσπαθήσαμε να έχουμε περισσότερη ισορροπία στις γραμμές μας, δουλεύουμε και τη νοοτροπία μας. Έχουμε καλούς παίκτες, θέλουμε να βελτιωθούμε στην άμυνα, να αποφεύγουμε τα εύκολα λάθη. Κάποια πράγματα δεν είναι θέμα δουλειάς όμως αυτή την ομάδα έχουμε και δουλεύουμε με αυτή».

Για το πώς μπορεί να σταθεροποιήσει την απόδοση: «Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Κάποτε οι ομάδες με εμπειρία κερδίζουν τα παιχνίδια ακόμα και αν δεν παίξουν καλά. Αυτό το κερδίζεις μέσα από τα παιχνίδια, δεν είναι εύκολο να το δουλέψεις... Το να κάνεις ένα φάουλ, να βγάλεις ένα κόρνερ, μερικές φορές δεν είναι θέμα ποιότητας αλλά εμπειρίας. Ξέρουμε πως έχουμε σημαντικές απουσίες αλλά δουλεύουμε για να βρούμε τις λύσεις».

Για το ότι ο κόσμος θέλει το κύπελλο κι αν καταλαβαίνουν οι παίκτες πόσο σημαντικό είναι: «Ξέρουμε πως δεν είμαστε σε μια καλή στιγμή για την ομάδα αλλά οι παίκτες δίνουν το 100%, δίνουν ότι έχουν και δεν έχουν. Το κύπελλο είναι πολύ σημαντικός τίτλος, έχει χρόνια να το κερδίσουμε. Εμείς θα τα δώσουμε όλα στα εναπομείναντα παιχνίδια».