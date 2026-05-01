«Βόμβες» από τα τουρκικά ΜΜΕ για Σαλάχ!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα αποχωρήσει δεδομένα από τη Λίβερπουλ το προσεχές καλοκαίρι. Οι «σειρήνες» της Σαουδικής Αραβίας ηχούν στα αυτιά του, όμως τα μέσα της Τουρκίας λένε για… έκπληξη. Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να κινηθεί για την απόκτηση του, απλώνοντας ένα τεράστιο ποσό στα πόδια του.

Έντονη φημολογία από την Τουρκία για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ, θα μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι και πολλές ομάδες αναμένεται να δώσουν «μάχη» για την απόκτησή του. Όλοι πιστεύουν πως θα καταλήξει στη Σαουδική Αραβία, όμως τα μέσα της γειτονικής χώρας, κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Φενέρ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «A Spor», μπορεί να γίνει έκπληξη, με τον Αιγύπτιο να κλείνει την πόρτα στο ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας, για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε, η οποία έχει επενδύσει πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια.



🇹🇷🇪🇬 Mohamed Salah, who is about to leave Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, will reject the offers from Saudi Arabia 🇸🇦.



He wants to continue his career in Europe.



Fenerbahçe has already invited his manager to Istanbul and held talks about the salary. pic.twitter.com/a66hJaDPfr — Turk Scout (@ScouTurk) April 30, 2026

