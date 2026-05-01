Τσέλσι για Όσιμεν!

Τον άνθρωπο που θα δώσει τέλος στην «κατάρα του 9» πιστεύει πως έχει βρει η Τσέλσι στον Βίκτορ Όσιμεν.

Η Τσέλσι αναζητά εδώ και πολλά χρόνια έναν επιθετικό που θα μπορέσει να πλησιάσει την επιρροή του Ντιντιέ Ντρογκμπά, και το όνομα του Βίκτορ Όσιμεν επανέρχεται έντονα ως βασικός μεταγραφικός στόχος.

Ο Νιγηριανός φορ θεωρείται από τους πιο ολοκληρωμένους επιθετικούς στην Ευρώπη και, σύμφωνα με τον Εμανουέλ Πετί, έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα των «μπλε», τη λεγόμενη «κατάρα του νούμερο 9».

Από τότε που αποχώρησε ο Ντρογκμπά, η Τσέλσι δυσκολεύεται να βρει έναν σταθερό και αξιόπιστο σέντερ φορ. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί γνωστοί επιθετικοί πέρασαν από το Stamford Bridge, ελάχιστοι κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις.

Έτσι, η φανέλα με το νούμερο 9 έχει αποκτήσει αρνητική… φήμη στον σύλλογο, καθώς έχει συνδεθεί με αποτυχημένες προσπάθειες παικτών να καθιερωθούν σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο.

«Έχει όσα χρειάζονται»

Ο πρώην μέσος της Τσέλσι, Εμανουέλ Πετί, πιστεύει ότι ο Όσιμεν μπορεί να κάνει τη διαφορά: «Από την εποχή του Ντρογκμπά υπάρχει μια κατάρα γύρω από το 9 στην Τσέλσι. Ο Όσιμεν όμως είναι διαφορετικός. Έχει προσωπικότητα και χαρακτήρα για να την σπάσει».

Ο Γάλλος στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο παιχνιδιού του Νιγηριανού, τονίζοντας την επιθετικότητα και τη συνεχή πίεση που ασκεί στους αμυντικούς, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στην ένταση της Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Όσιμεν έχει ήδη αποδείξει την αξία του στα κορυφαία πρωταθλήματα, ενώ η νοοτροπία και η «πείνα» του για διάκριση θεωρούνται βασικά του πλεονεκτήματα. Παρά τις περιπέτειες στην καριέρα του και τις αλλαγές ομάδων, παραμένει ένας επιθετικός που μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο για χρόνια ακόμη.

