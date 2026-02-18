Ένα κάρο τίτλοι, ένα κάρο χρέη...

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα ξεκινούν οι υπολογισμοί για τα χρήματα της εκάστοτε πρόκρισης, στην εκάστοτε διοργάνωση. Αυτό είναι το «σήμερα» στο ποδόσφαιρο, end of story.

Αλήθεια, πόσες φορές άκουσε κανείς πως η «χ» ομάδα στοχεύει στην έξοδο στην Ευρώπη μέσω κυπέλλου; Ή το… θέλω Champions League. Όχι στο κύπελλο ως τίτλος, σε αυτό που δίνει…

Η χαρά του τίτλου έχει μετριαστεί τα τελευταία πολλά χρόνια λόγω των τεραστίων ποσών που δίνει η ΟΥΕΦΑ για την συμμετοχή στις διοργανώσεις της. Βγαίνουν προϋπολογισμοί της σεζόν, γίνονται μεταγραφές, έρχονται κι άλλα έσοδα μέσω εισιτηρίων, πωλήσεων των προϊόντων της ομάδας με το σήμα της κάθε διοργάνωσης και άλλα τόσα. Με λίγα λόγια, money talks! Και επίσης, αυτό δίνει την δυνατότητα στις ομάδες να αδιαφορούν σχεδόν για το πως από μόνες τους θα αυξήσουν τα έσοδά τους. Ή πως θα βοηθήσουν τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.

Στο πρωτάθλημά μας τα τελευταία χρόνια έχουμε νέους ανταγωνιστές του θρόνου οι οποίοι μάλιστα έχουν ήδη καταφέρει να βάλουν τρόπαια στα γραφεία τους. Η Πάφος πήρε το πρωτάθλημα, πήρε κύπελλο, ο Άρης πρωτάθλημα και Σούπερ Καπ. Και οι δύο, είχαν έτσι κι αλλιώς την οικονομική δυνατότητα να μπερδέψουν τα πράγματα στο πρωτάθλημα παίρνοντας δύο θέσεις στο πρώτο γκρουπ όπου συναντάμε τους πρωταγωνιστές της Cyprus League. Πόσο μάλλον τώρα λοιπόν… Δείτε την Πάφο για παράδειγμα. Συμμετείχε φέτος στη League Phase του UCL και χωρίς να προκριθεί εξασφάλισε πάνω από 30 εκ. ευρώ! Ένα τεράστιο ποσό για το οποίο αν υπάρξει καλή διαχείριση, μπορεί να αυξηθεί ακόμα παραπάνω τα επόμενα χρόνια. Επίσης, σου επιτρέπει να κάνεις… λάθος. Οι λεγόμενες παραδοσιακές ομάδες χωρίς επενδυτές, πασχίζουν να φτάσουν τους υπόλοιπους. Κι αν δεν έχουν βρει κι ένα πλάνο, τότε...

Στην περίπτωση του Πρόδρομου Πετρίδη τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αποχώρησε από την ηγεσία μίας από τις μεγαλύτερες ομάδες του νησιού έχοντας απολογισμό 9 πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και πέντε σούπερ καπ! 17 τίτλους ως πρόεδρος, μόνος του!! Ένα κάρο τρόπαια! Αυτό που ακούς, διαβάζεις όμως από τους ΑΠΟΕΛίστες τα τελευταία 24ωρα είναι το… ναι αλλά, ένα κάρο χρέη! Ίσως αυτό να απαντά στην ερώτηση, αν είναι επιτυχημένος ως πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, τώρα, το 2026. Με τα οικονομικά δεδομένα ως έχουν, με τις υποχρεώσεις να μοιάζουν σαν θηλιά, με την ομάδα να αποτυγχάνει έπειτα από την πρόσφατη κατάκτηση του πρωταθλήματος, τουλάχιστον να συνεχίζει να βαδίζει σ΄ένα σωστό δρόμο...

**Το χειρότερο σενάριο τώρα στον ΑΠΟΕΛ, με τον Φωτίου ως πρόεδρο και μία εν εξελίξει προσπάθεια συσπείρωσης, είναι να ξενερώσει ο κόσμος της ομάδας. Να αποστασιοποιηθεί εντελώς... Αυτός θα πρέπει να είναι ένας από τους στόχους της νέας διοίκηςης.