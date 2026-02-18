Ποταμίτης για την «κατάσταση που δεν αλλάζει» στον ΑΠΟΕΛ και μήνυμα προς τους φίλους Ομονοιάτες!

Ανάρτηση από τον πρώην πρόεδρο του σωματείου ΑΠΟΕΛ Χριστόφορο Ποταμίτη, ο οποίος, μέσα σε λίγες γραμμές, αναφέρεται τόσο στις διοικητικές εξελίξεις όσο και στο κυριακάτικο αιώνιο ντέρμπι με την Ομόνοια. Αναλυτικά:

«Η κατάσταση είναι δύσκολη και ΔΕΝ αλλάζει κάτι αφού ο διαχειριστής του ποδοσφαιρικού τμήματος παραμένει ο ίδιος… Αυτή την Κυριακή όμως υπάρχει ένας σημαντικός αγώνας που για τους ιδίους λόγους που ισχύουν από το 1948 θα πρέπει να κερδίσουμε… Πάντα με αγάπη προς τους φίλους μου τους Ομονοιάτες όμως ΟΥΤΕ αυτό δεν αλλάζει».