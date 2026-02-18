Λοϊζιδης για Πετρίδη: «Οι τοποθετήσεις σου σε αποφάσεις της ΚΟΠ, υπήρξαν ουσιαστικές»

Αναφορικά με την χθεσινή αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την προεδρία του ΑΠΟΕΛ μετά από πολυετή θητεία, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζιδης απέστειλε στον κ. Πετρίδη την πιο κάτω επιστολή:

«Με την ευκαιρία της απόφασής σου να αποχωρήσεις από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ, επιθυμώ να εκφράσω εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αλλά και προσωπικά, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για τη συνεργασία μας αλλά και για την προσφορά σου στο κυπριακό ποδόσφαιρο στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας σου ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας σου ως Πρόεδρος ιδιαιτέρως τα τελευταία δεκατρία χρόνια, αλλά και ενωρίτερα για περίοδο πέντε ετών, ο ΑΠΟΕΛ, πέραν των σημαντικών επιτυχιών του στις εγχώριες διοργανώσεις, κατέγραψε και αξιόλογες διακρίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενισχύοντας τον διαχρονικό στόχο της αναβάθμισης του κυπριακού ποδοσφαίρου και της ενδυνάμωσης της παρουσίας του στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Ως Πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, η παρουσία και οι τοποθετήσεις σου στις συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνονταν σε επίπεδο Ομοσπονδίας προς όφελος του ποδοσφαίρου μας, υπήρξαν ουσιαστικές. Η συμμετοχή σου στα θεσμικά όργανα της ΚΟΠ συνέβαλε στη διαμόρφωση σημαντικών αποφάσεων για το άθλημα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Η διαδρομή αυτή υπήρξε απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις, επιτυχίες αλλά και δύσκολες στιγμές, όπως συμβαίνει σε κάθε πορεία ευθύνης στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας σου».

Με εκτίμηση

Χάρης Λοϊζίδης

Πρόεδρος ΚΟΠ