ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λοϊζιδης για Πετρίδη: «Οι τοποθετήσεις σου σε αποφάσεις της ΚΟΠ, υπήρξαν ουσιαστικές»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λοϊζιδης για Πετρίδη: «Οι τοποθετήσεις σου σε αποφάσεις της ΚΟΠ, υπήρξαν ουσιαστικές»

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ με μήνυμα από τον Χάρη Λοϊζίδη με αφορμή την αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την ηγεσία της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ

Αναφορικά με την χθεσινή αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την προεδρία του ΑΠΟΕΛ μετά από πολυετή θητεία, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζιδης απέστειλε στον κ. Πετρίδη την πιο κάτω επιστολή:

«Με την ευκαιρία της απόφασής σου να αποχωρήσεις από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ, επιθυμώ να εκφράσω εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αλλά και προσωπικά, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για τη συνεργασία μας αλλά και για την προσφορά σου στο κυπριακό ποδόσφαιρο στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας σου ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας σου ως Πρόεδρος ιδιαιτέρως τα τελευταία δεκατρία χρόνια, αλλά και ενωρίτερα για περίοδο πέντε ετών, ο ΑΠΟΕΛ, πέραν των σημαντικών επιτυχιών του στις εγχώριες διοργανώσεις, κατέγραψε και αξιόλογες διακρίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενισχύοντας τον διαχρονικό στόχο της αναβάθμισης του κυπριακού ποδοσφαίρου και της ενδυνάμωσης της παρουσίας του στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Ως Πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, η παρουσία και οι τοποθετήσεις σου στις συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνονταν σε επίπεδο Ομοσπονδίας προς όφελος του ποδοσφαίρου μας, υπήρξαν ουσιαστικές. Η συμμετοχή σου στα θεσμικά όργανα της ΚΟΠ συνέβαλε στη διαμόρφωση σημαντικών αποφάσεων για το άθλημα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Η διαδρομή αυτή υπήρξε απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις, επιτυχίες αλλά και δύσκολες στιγμές, όπως συμβαίνει σε κάθε πορεία ευθύνης στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας σου».

Με εκτίμηση

Χάρης Λοϊζίδης

Πρόεδρος ΚΟΠ

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άξια της… μοίρας της η Άρσεναλ, δέχθηκε την ισοφάριση στο 90’+4

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κατέρρευσε σε τρία λεπτά ο Ολυμπιακός και πάει στην Γερμανία για το… θαύμα

Ελλάδα

|

Category image

Χορταστική ισοπαλία και όλα ανοικτά για Μπριζ και Ατλέτικο - Θρίαμβος της Μπόντο/Γκλιμτ απέναντι στην Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμη για το πρώτο βήμα η Ομόνοια - Αποστολή χωρίς τους γνωστούς τρεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξέσπασε ο Παναθηναϊκός και έφυγε για τα ημιτελικά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σκηνικό που προβληματίζει ξανά...

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη