ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ: «Καθοριστικές οι αποφάσεις της Τρίτης»

Ανακοίνωση σε σχέση με τη συνάντηση με τα δ.σ. εταιρείας, σωματείου και τους παλαιμάχους εξέδωσε ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ ο οποίος αναφέρεται στη συνεδρία του δ.σ. της εταιρείας της Τρίτης τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κρίνονται καθοριστικές και σημειώνοντας την ανάγκη για καθολική στήριξη χωρίς εξαιρέσεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ:

Το συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων Α.Π.Ο.Ε.Λ. συμμετείχε σε κοινή σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του Σωματείου και τους παλαίμαχους. Ακολούθησε ξεχωριστή συνάντηση με το ΔΣ της Εταιρείας όπου έγινε ενημέρωση ότι την Τρίτη θα συνέλθει για να λάβει αποφάσεις που αφορούν την επόμενη ημέρα του συλλόγου. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν κρίνονται καθοριστικές και απαιτούν καθολική στήριξη, χωρίς εξαιρέσεις, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ενότητα του Α.Π.Ο.Ε.Λ. στη συνέχεια της πορείας του.

