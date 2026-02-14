ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ: «Καθοριστικές οι αποφάσεις της Τρίτης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ: «Καθοριστικές οι αποφάσεις της Τρίτης»

Ανακοίνωση σε σχέση με τη συνάντηση με τα δ.σ. εταιρείας, σωματείου και τους παλαιμάχους εξέδωσε ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ ο οποίος αναφέρεται στη συνεδρία του δ.σ. της εταιρείας της Τρίτης τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κρίνονται καθοριστικές και σημειώνοντας την ανάγκη για καθολική στήριξη χωρίς εξαιρέσεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ:

Το συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων Α.Π.Ο.Ε.Λ. συμμετείχε σε κοινή σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του Σωματείου και τους παλαίμαχους. Ακολούθησε ξεχωριστή συνάντηση με το ΔΣ της Εταιρείας όπου έγινε ενημέρωση ότι την Τρίτη θα συνέλθει για να λάβει αποφάσεις που αφορούν την επόμενη ημέρα του συλλόγου. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν κρίνονται καθοριστικές και απαιτούν καθολική στήριξη, χωρίς εξαιρέσεις, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ενότητα του Α.Π.Ο.Ε.Λ. στη συνέχεια της πορείας του.

Δείτε επίσης: 

ΑΠΟΕΛ: Διαφωνεί το σωματείο, «παίζει» άμεση αποχώρηση Πετρίδη

Ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ μετά την κρίσιμη συνάντηση - Έρχεται συνεδρία και αποφάσεις

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σεβίλλη: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο κι έδειξε κόκκινη στον Αλμέιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα»: Κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρονάλντο επέστρεψε στη δράση κι έκρινε τη νίκη της Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάρτι της Νιουκάστλ μέσα στο Βίλα Παρκ και με εμφατική 3άρα έφυγε για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μη αναστρέψιμο το σκηνικό, όλα δείχνουν αλλαγή σκυτάλης στον ΑΠΟΕΛ - Προωθείται ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι όγδοες έστειλαν την Ομόνοια στο +8, φουλ για Ευρώπη ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε τρελά… κέφια η Αταλάντα πάτησε τη Λάτσιο μέσα στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πολλά τα παιχνίδια, δεν είμαστε και η πιο νεανική ομάδα...»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπλόκο στον Ολυμπιακό από τον Λεβαδειακό των δέκα παικτών!

Ελλάδα

|

Category image

Λοσάδα: «Αν μου έλεγαν ότι θα ξεκινούσα με 10 σερί νίκες; Θα έλεγα είναι πιθανό»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Kαι τον Κίρζη τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο διπλό του Απόλλωνα στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Μπράντον οδηγό, δεν έκανε στάση ούτε στην «Αρένα» το τρένο του Απόλλωνα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μηχανή των γκολ: Ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 500 τέρματα και συνεχίζει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Στο «στόχαστρο» διαιτησία και VAR μέσω επίσημης καταγγελίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη