Εκτός έδρας νίκη της Fabricca ΕΝΠ επί της ΕΘΑ, που τη φέρνει κοντά στην πρώτη 6αδα

Με εκτός έδρας νίκη της Ένωσης, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη χρονικά σημερινή αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της 1ης φάσης της ECOMMBX Basket League.

Η ομάδα του Παραλιμνίου, κέρδισε την ΕΘΑ με 103-87 και μετά από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται κοντά στην είσοδο της στην πρώτη 6αδα, θέση που θα εξασφαλίσει, αν κερδίσει εντός έδρας το Διγενή κατά την τελευταία αγωνιστική της 1ης φάσης.

Η Ένωση που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 58-40, είχε για κορυφαίο τον Eiknes (26 πόντοι – 45 βαθμοί).

Η μετέπειτα νικήτρια είχε δυναμικό ξεκίνημα, καθώς αρχικά προηγήθηκε με 10-0, αλλά στη συνέχεια η ΕΘΑ έδειξε αντίδραση καθώς μείωσε σε 18-13, αλλά οι φιλοξενούμενοι που έπαιρναν αρκετές λύσεις στην επίθεση από τους Rawlls, Asberry, προηγήθηκαν στο 10` με 27-17.

Ο ρυθμός που ήταν γρήγορος κατά το 1ο κομμάτι, συνέχισε να είναι έτσι και κατά τη 2η περίοδο, αλλά με την Ένωση να συντηρεί ένα συνεχόμενο προβάδισμα, καθώς η άμυνα της ΕΘΑ, είχε θέματα.

Λίγο πριν το 17`, η διαφορά ανέβηκε στο +14 (50-36), πάντα για την Ένωση, που με τη λήξη του ημιχρόνου προηγήθηκε με 40-58, αφού λίγο πριν, είχε προηγηθεί και με +20 (58-38).

Συνεχίζοντας στους ίδιους ρυθμούς η Ένωση και κατά την 3η περίοδο, κράτησε σταθερά τη διαφορά πάνω από το +20 και όσο κυλούσε ο χρόνος, τόσο πιο κοντά βρισκόταν στην κατάκτηση της νίκης.

Οι φιλοξενούμενοι, που σε αυτό το κομμάτι της αναμέτρησης έπαιρναν λύσεις και από τους Williams, Eiknes, αφού προηγήθηκαν με 73-50 περί τα μισά της 3ης περιόδου, στο 30`, ήταν μπροστά με 82-58.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ουσιαστικά ο νικητής είχε κριθεί αν και απέμενε μια ακόμη περίοδος για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Λίγο μετά το 35`, η Ένωση προηγήθηκε με 94-70, για να φθάσει τελικά στη νίκη με

Δεκάλεπτα: 17-27, 40-58, 58-82, 87-103.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Henderson 18 (3), Jackson 15 (3), Strong 11 (1), Βλάχος 9 (1), Langlais 22, Ηρακλέους 3 (1), Νεοφύτου 2, Χριστοδουλίδης 7 (1).

Fabricca ΕΝΠ (Παναγιώτης Γιανναράς): Rawlls 21, Williams 21 (1), Γιανναράς 6 (2), Eiknes 26 (2), Asberry 27 (5), Χαραλάμπους, Γεωργίου 2, Χ`Κωνσταντής, Λοϊζου.