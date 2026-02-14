Αγκουέρο: «Εξαιτίας του Λαμίν Γιαμάλ άρχισα να βλέπω ξανά ποδόσφαιρο»

Ο Λαμίν Γιαμάλ αναγκάζει ανθρώπους να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο χάρη σε εκείνον και ένας εξ αυτών δεν είναι όποιος και όποιος, αλλά ο Κουν Αγκουέρο!

Ο σπουδαίος πρώην επιθετικός μίλησε για τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως εξαιτίας του βλέπει ξανά αγώνες αφού είχε σταματήσει να το κάνει μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την καρδιά του.

«Για να είμαι ειλικρινής, από τότε που αντιμετώπισα το πρόβλημα με την καρδιά μου, δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο. Αλλά όταν ο Λαμίν Γιαμάλ άρχισε να τα πάει καλά στην Μπαρτσελόνα, ένιωσα την ανάγκη να ξαναδώ αγώνες. Μου αρέσει πολύ και εξαιτίας του, άρχισα να βλέπω ξανά ποδόσφαιρο. Κάνει πράγματα που δεν έκανα εγώ όταν ήμουν μικρός, για παράδειγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αγκουέρο.

