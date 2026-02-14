Φόβοι για Αμίν στην ΑΕΚ, ντεμπούτο για Μουντραζίγια

Νέα ατυχία προέκυψε στην ΑΕΚ με τον Γιούσεφ Αμίν να αποκομίζει τραυματισμό στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Ο άσος των Λαρνακέων αποχώρησε με φορείο ενώ παράλληλα κρατούσε το κεφάλι του απογοητευμένος με αποτέλεσμα στις τάξεις των κιτρινοπράσινων να υπάρχουν φόβοι αναφορικά με το μέγεθος του τραυματισμού του.

Σημειώνεται ότι τον Γερμανο-ιρακινό άσο αντικατέστησε ο Μουντραζίγια με τον Κροάτη να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ.