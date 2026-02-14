Ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ μετά την κρίσιμη συνάντηση - Έρχεται συνεδρία και αποφάσεις

Ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης με το σωματείο και την ηγεσία του ΠΑΝΣΥΦΙ ΑΠΟΕΛ εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας των γαλαζοκιτρίνων.

Ο ΑΠΟΕΛ αναφέρει ότι σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε, την Τρίτη θα συνεδριάσει η ολομέλεια του δ.σ. της εταιρείας και ακολούθως θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις που θα παρθούν.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΑΠΟΕΛ και την ηγεσία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση των μελών της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, με την ηγεσία του ΠΑΝΣΥΦΙ ΑΠΟΕΛ.

Μετά από τη συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξει συνεδρία της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις που θα παρθούν.