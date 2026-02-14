ΑΠΟΕΛ: Διαφωνεί το σωματείο, «παίζει» άμεση αποχώρηση Πετρίδη

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση του Σαββάτου (14/2) μεταξύ του δ.σ. της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, του σωματείου, του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ και των Παλαιμάχων.

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν, στη συνάντηση υπήρξαν εντάσεις, ενώ ο Πρόδρομος Πετρίδης δεν βρήκε τη στήριξη που ανέμενε και κατηγορήθηκε για διάφορους χειρισμούς του.

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά στο ότι το σωματείο δεν δίδει το πράσινο φως για τη συμφωνία με τους Βραζιλιάνους και πλέον κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί, ακόμη και η άμεση αποχώρηση της διοίκησης Πετρίδη.

