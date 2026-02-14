Μαρκόσκι: «Για μένα είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μπόγιαν Μαρκόσκι μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας του από την Ομόνοια με 3-0.

«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια για τη νίκη. Συγχαρητήρια και στους παίκτες για την απόδοση. Κάναμε ακόμα μια καλή προσπάθεια. Παλέψαμε το παιχνίδι, είχαμε δυνάμεις μέχρι το 60'. Παίξαμε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη με το ΑΠΟΕΛ. Μπήκαμε καλά σήμερα. Χάσαμε από την Ομόνοια που για μένα είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Είναι φορμαρισμένη και πρωτοπόρος. Παλέψαμε όσο μπορούσαμε».