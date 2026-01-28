Φουλάρει για Μαντσίνι!

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τρόπο να απαλλαγεί από το μεγάλο συμβόλαιο του 29χρονου Αργεντίνου με τα ελλαδικά μέσα να θεωρούν σχεδόν δεδομένη την μετακίνησή του σε κυπριακή ομάδα τη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Ο ΑΠΟΕΛ αποτελεί μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται ζεστά για την περίπτωσή του με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε καλό στάδιο.

Οι γαλαζοκίτρινοι προσφέρουν ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών στον Μαντσίνι. Αυτό αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Οι αμέσως επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές αφού είμαστε ήδη στο τέλος του Γενάρη.