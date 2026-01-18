Γκαρσία: «Το καλό είναι ότι η ομάδα προσπάθησε - Το έχεις πει τέλεια...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας του από τον Απόλλωνα με 2-1.

«To παιχνίδι έγινε περίπλοκο για μας από τα πρώτα λεπτά. Μείναμε μετά με δέκα παίκτες. Δεν ξέρω αν είναι θέμα τύχης αλλά... Το δεύτερο ημίχρονο όταν παίζαμε με δέκα παίκτες και οι δύο ομάδες πιστεύω ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε. Το καλό είναι ότι η ομάδα προσπάθησε και είχε τις ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να συνεχίσουμε».

Για το ότι δεν έχει βάθος και χρειάζεται ενίσχυση με τέσσερις ποδοσφαιριστές για να φτάσει σε διάκριση: «Το έχεις πει τέλεια. Εκτός από κάποιους τραυματισμούς από Ντάλσιο και Ρόσα, ξεκινήσαμε με τον Ματίας στο κέντρο, μετά μεταφέρθηκε στα άκρα, στο τέλος παίξαμε με τον Σταφυλίδη στο κέντρο. Έχουμε παίκτες που έχουν κάποια χαρακτηριστικά που δεν τους ευνοούν για να πάνε στο ένας εναντίον ενός. Παίκτες όπως είχε σήμερα ο αντίπαλος για να παίξει στα άκρα 1vs1. Aλλά είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση των παικτών, είμαι ικανοποιημένος με το πώς έπαιξε ο Μιρ, μπήκε και έπαιξε καλά. Και όπως είπατε τελειώνουν και οι μέρες».

«Ποιου ήταν το λάθος στο πρώτο πέναλτι; Του Νάνου (σ.σ. μετά από απάντηση δημοσιογράφου); Δεν είχαμε τρία στόπερ πίσω; Κάνεις λάθος. Είχαμε τρία στόπερ, το ένα βγαίνει σε πρώτη φάση. Ο Νάνου κάνει σωστά για μένα, ο άλλος στόπερ πάει. Και πιστεύω δεν είναι πέναλτι. Το δεύτερο μπορεί να είναι πέναλτι».