Ανακοίνωσε Ντέγκενεκ ο ΑΠΟΕΛ!

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Milos Degenek. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να έρθει στην Κύπρο αύριο έτσι ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Milos Degenek, είναι 31 ετών, αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού και αποτελεί ενεργό μέλος της Εθνικής Αυστραλίας.

Ο έμπειρος στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του στην Γερμανία και την Στουτγκάρδη. Πέρασε επίσης από την Μόναχο 1860 πριν πάει στην Ιαπωνία για την Γιοκοχάμα το 2017. Το 2018-2019 φόρεσε την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Αγωνίστηκε επίσης σε Αλ Χιλάλ, Κολόμπους (Αμερική). Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στη Σερβία αγωνιζόμενος με την Backa Topola.