Για να μην ξεφύγει το τρένο...

Σημαντική έξοδο στο «Στέλιος Κυριακίδης» έχει απόψε ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Πάφο FC (19:00), στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι μπορεί να κοντράρει τις πιο πάνω ομάδες στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η σημερινή αντίπαλός του έχει ξεφύγει στη βαθμολογία, έχοντας απόσταση από τους γαλαζοκίτρινους, που βρίσκονται στην πέμπτη θέση, οκτώ βαθμών (34-26) κι όπως αντιλαμβάνεται κανείς ένα αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Λευκωσίας θα τη θέσει πολύ νωρίς πίσω από τον στόχο της.

Συν τοις άλλοις, οι χθεσινές απώλειες του Άρη δίνουν την ευκαιρία για να πλησιάσουν αν μη τι άλλο, έναν ανταγωνιστή για ευρωπαϊκό εισιτήριο (σ.σ. η ομάδα της Λεμεσού έχει 30 βαθμούς).

Στα αγωνιστικά, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν υπολογίζει τον τραυματία Μαξ Μάγιερ.