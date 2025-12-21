Για να μην ξεφύγει το τρένο...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποδείξεις για την ανταγωνιστικότητά του επιζητεί ο ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Σημαντική έξοδο στο «Στέλιος Κυριακίδης» έχει απόψε ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Πάφο FC (19:00), στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι μπορεί να κοντράρει τις πιο πάνω ομάδες στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η σημερινή αντίπαλός του έχει ξεφύγει στη βαθμολογία, έχοντας απόσταση από τους γαλαζοκίτρινους, που βρίσκονται στην πέμπτη θέση, οκτώ βαθμών (34-26) κι όπως αντιλαμβάνεται κανείς ένα αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Λευκωσίας θα τη θέσει πολύ νωρίς πίσω από τον στόχο της.

Συν τοις άλλοις, οι χθεσινές απώλειες του Άρη δίνουν την ευκαιρία για να πλησιάσουν αν μη τι άλλο, έναν ανταγωνιστή για ευρωπαϊκό εισιτήριο (σ.σ. η ομάδα της Λεμεσού έχει 30 βαθμούς).

Στα αγωνιστικά, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν υπολογίζει τον τραυματία Μαξ Μάγιερ.

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

