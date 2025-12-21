O πρώτος μετά τους Κοντίδη και Μαλεκκίδη το 2008

Αυτός είναι ο Αιμίλιος Ποέρος, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή κατάφερε να κατακτήσει μετάλλιο, και συγκεκριμένα το χάλκινο, στην κατηγορία ILCA 6, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων που έγινε στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας.

Είναι ο πρώτος Κύπριος ιστιοπλόος που καταφέρνει να ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, 17 χρόνια μετά τους Παύλο Κοντίδη και Μιχάλη Μαλεκκίδη, οι οποίοι είχαν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, ο πρώτος στα Laser και ο δεύτερος στο RS:X, το 2008.