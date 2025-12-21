ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O πρώτος μετά τους Κοντίδη και Μαλεκκίδη το 2008

Αυτός είναι ο Αιμίλιος Ποέρος, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή κατάφερε να κατακτήσει μετάλλιο, και συγκεκριμένα το χάλκινο, στην κατηγορία ILCA 6, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων που έγινε στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας.

Είναι ο πρώτος Κύπριος ιστιοπλόος που καταφέρνει να ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, 17 χρόνια μετά τους Παύλο Κοντίδη και Μιχάλη Μαλεκκίδη, οι οποίοι είχαν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, ο πρώτος στα Laser και ο δεύτερος στο RS:X, το 2008.  

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

