Με τον Ερνάν Λοσάντα για πρώτη φορά στον πάγκο του ο Απόλλωνας θα παίξει εκτός έδρας με την Ε.Ν. Ύψωνα

Μία νέα αρχή επιχειρείται στον Απόλλωνα μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με τον Ερνάν Λοσάντα να διαδέχεται τον Σωφρόνη Αυγουστή.

Το πρώτο επεισόδιο της νέας αρχής θα γίνει απόψε (19:00) με την ομάδα της Λεμεσού να παίζει εκτός έδρας με την Ε.Ν. Ύψωνα.

Έναν αντίπαλο που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμηθεί και στους γαλάζιους το γνωρίζουν καλά μετά και το πάθημα στον πρώτο γύρο (σ.σ. έχασαν με 3-0 εντός έδρας).

Φυσικά, ο Λοσάντα δεν θα κριθεί από αυτό το παιχνίδι, όμως θα είναι η πρώτη γεύση για το πώς θα οδηγήσει τον Απόλλωνα.

