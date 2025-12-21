ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλα τα κέρδη της διαχείρισης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεγάλα τα κέρδη της διαχείρισης

Η διαχείριση που έκανε ο Χένινγκ Μπεργκ στα παιχνίδια της Ευρώπης και του πρωταθλήματος είχε συγκεκριμένα κέρδη.

Πέραν από την πρόκριση της Ομόνοιας στην επόμενη φάση αλλά και το γεγονός ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ο Νορβηγός προπονητής μοίρασε χρόνο σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στη σειρά αυτή των συνεχόμενων αγώνων.

Παίκτες όπως ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο Άγγελος Ανδρέου και ο Άγγελος Νεοφύτου και άλλοι, αγωνίστηκαν σε αρκετά παιχνίδια, δείχνοντας πως μπορούν να αποτελέσουν επιλογές για τον Νορβηγό ενόψει της συνέχειας της πορείας της ομάδας σε Κύπρο και Ευρώπη.

Αυτός ήταν εξαρχής ένας από τους στόχους του Μπεργκ.

ΨΑΛ

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με ανατροπή η ΑΕΚ έδιωξε το... φάντασμα των Χριστουγέννων

Ελλάδα

|

Category image

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ για την αναβολή του Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ και το τι μέλλει γενέσθαι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θα τα δώσουμε όλα να πετύχουμε τον στόχο μας»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Πάτησε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης απέτρεψε τη συντριβή!

Ελλάδα

|

Category image

«Είμαι εδώ γιατί χρειαζόταν αλλαγή – Είμαι Αργεντίνος, αγαπώ την πίεση»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιτέλους νίκη και... βήμα σωτηρίας για Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και η Τσέλσι για Καρέτσα, «τον θέλει για το καλοκαίρι 2026»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι άρπαξε το τρίποντο από την Ε.Ν. Ύψωνα ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για το τελευταίο του 2025

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Βίλα νίκησε και τη Γιουνάιτεντ, έγραψε ιστορία και συνεχίζει να ονειρεύεται!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε λυτρωτή τον Μάρκες ο Λοσάδα έκανε ξεκίνημα με το δεξί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι 22 που θα... ξεκινούσαν το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποχαιρέτησε το 2025 με εκτός έδρας τεσσέρα η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενημέρωση από ΑΠΟΕΛ για όσους πήραν εισιτήριο για Πάφο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διπλό για την Ανόρθωση κόντρα στον Διγενή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη