Μεγάλα τα κέρδη της διαχείρισης

Η διαχείριση που έκανε ο Χένινγκ Μπεργκ στα παιχνίδια της Ευρώπης και του πρωταθλήματος είχε συγκεκριμένα κέρδη.

Πέραν από την πρόκριση της Ομόνοιας στην επόμενη φάση αλλά και το γεγονός ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ο Νορβηγός προπονητής μοίρασε χρόνο σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στη σειρά αυτή των συνεχόμενων αγώνων.

Παίκτες όπως ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο Άγγελος Ανδρέου και ο Άγγελος Νεοφύτου και άλλοι, αγωνίστηκαν σε αρκετά παιχνίδια, δείχνοντας πως μπορούν να αποτελέσουν επιλογές για τον Νορβηγό ενόψει της συνέχειας της πορείας της ομάδας σε Κύπρο και Ευρώπη.

Αυτός ήταν εξαρχής ένας από τους στόχους του Μπεργκ.

ΨΑΛ