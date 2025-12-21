«Αντίο» 2025 με ντέρμπι στην Τούμπα

Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα (21/12) η 15η αγωνιστική της Super League, η οποία είναι η τελευταία για το 2025. Η αναμέτρηση που δεσπόζει είναι, ξεκάθαρα, το ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ενώ η ΑΕΚ έχει εντός έδρας υποχρεώσεις.

Κομβικής σημασίας το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τους στόχους των δύο ομάδων. Για τους «ασπρόμαυρους», η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (2-0) τους έριξε στην τρίτη θέση και στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό κι ενώ Γενάρης και Φλεβάρης προβλέπονται «καυτοί» με... βαρβάτες υποχρεώσεις σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και UEFA Europa League. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους «πράσινους» που, ακόμη, προσπαθούν να μπουν στην πρώτη τετράδα. Η νίκη επί του Βόλου (2-1) ήταν προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά χρειάζεται κι άλλες τέτοιες η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, με νωπές τις μνήμες από τη θριαμβευτική πρόκριση στους «16» του UEFA Conference League μετά το 3-2 επί της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και έχοντας... στην πλάτη της 11 νίκες στα 12 τελευταία ματς, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ με στόχο τη νίκη, προκειμένου να αξιοποιήσει την «γκέλα» του Ολυμπιακού με την Κηφισιά (1-1) και να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Κρητικοί επέστρεψαν, μετά από δυο σερί ήττες, στις επιτυχίες χάρη στο 3-0 επί του ουραγού Πανσερραϊκού, αλλά προ ημερών γνώρισαν την ήττα στο ίδιο γήπεδο από την Ένωση με 2-0 για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τέλος, «τελικός» είναι για την ΑΕΛ το ματς με τον Ατρόμητο στο AEL FC Arena. Η άφιξη του Σάββα Παντελίδη δεν έδωσε κάτι στους Θεσσαλούς που έχασαν «εύκολα» στη Λιβαδειά (3-0), έχοντας πια μόλις ένα βαθμό στα έξι τελευταία ματς. Οι Περιστεριώτες, από την άλλη, πήραν ανέλπιστη νίκη επί του ΠΑΟΚ - πρώτη εντός έδρας μετά από δέκα μήνες - επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά από έξι σερί ήττες.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία:

Αστέρας Τρίπολης - Άρης 0-1

Βόλος - Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

ΑΕΛ - Ατρόμητος 21/12, 17:30

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 21/12, 19:30

ΑΕΚ - ΟΦΗ 21/12, 21:00

Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 22/12, 18:00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 15 11-3-1 7-1-0 4-2-1 31-8 36

2. ΑΕΚ 14 11-1-2 6-0-1 5-1-1 23-9 34

3. ΠΑΟΚ 14 10-2-2 6-1-0 4-1-2 30-13 32

4. Λεβαδειακός 14 7-4-3 5-1-2 2-3-1 34-17 25

5. Βόλος 15 8-1-6 4-1-2 4-0-4 18-18 25

6. Παναθηναϊκός 13 6-4-3 4-2-1 2-2-2 21-15 22

7. Άρης 15 5-5-5 2-4-1 3-1-4 13-16 20

8. Κηφισιά 15 4-6-5 2-2-3 2-4-2 22-23 18

9. Παναιτωλικός 15 4-3-8 2-0-5 2-3-3 14-24 15

10. Αστέρας Τρίπολης 15 2-7-6 1-5-1 1-2-5 15-19 13

11. Ατρόμητος 14 3-3-8 1-2-4 2-1-4 14-20 12

12. ΟΦΗ 13 4-0-9 2-0-5 2-0-4 14-25 12

13. ΑΕΛ 14 1-5-8 0-3-4 1-2-4 13-27 8

14. Πανσερραϊκός 14 1-2-11 1-1-5 0-1-6 7-35 5