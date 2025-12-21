ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Ο Βινίσιους αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς της Ρεάλ

BINTEO: Ο Βινίσιους αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς της Ρεάλ

Μετά το σκηνικό στο «Μπερναμπέου» ο Βραζιλιάνος άλλαξε τη φωτογραφία της Ρεάλ!

Μπορεί η Ρεάλ να επικράτησε 2-0 της Σεβίλλης και να μείωσε στον έναν βαθμό από την Μπαρτσελόνα που δοκιμάζεται απόψε στην έδρα της Βιγιαρεάλ, ωστόσο η εικόνα της δεν ήταν καλή. Το κοινό στο «Μπερναμπέου» αρκετές φορές αποδοκίμασε την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο και γιούχαρε έντονα τον Βινίσιους Ζούνιορ, όταν αυτός αντικαταστάθηκε στο 83'.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός αντέδρασε λίγα λεπτά μετά. Διέγραψε τη φωτογραφία στο προφίλ του στο Instagram, όπου κρατούσε μια φανέλα της «βασίλισσας», και την αντικατέστησε με μια φωτογραφία του με την εθνική Βραζιλίας. Επίσης, ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες του στον αγώνα με την Σεβίλλη και αντί λεζάντας έγραψε τρεις τελείες...

Φαίνεται πως ακόμη και το κοινό της Ρεάλ έχει χάσει την υπομονή του με τον «Βίνι», ο οποίος πέραν του γεγονότος ότι φέτος έχει λίγες καλές εμφανίσεις, έχει προκαλέσει με την συμπεριφορά του. Στο clasico με την Μπαρτσελόνα αντέδρασε έντονα κατά την αντικατάστασή του, ενώ προ ημερών, στο ματς Κυπέλλου με την Ταλαβέρα, φάνηκε να γελάει στον πάγκο όταν οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2-3.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

