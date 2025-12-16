ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπαψε έδρα να… θυμίζει και κοστίζει

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το περασμένο Σάββατο, στην προαγγελία του αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, γράφαμε «είναι ένα παιχνίδι φαινομενικά εύκολο, όμως πρέπει να τονίσουμε ότι κρύβει παγίδες

Ο αντίπαλος έχει καλό σύνολο και απαιτεί προσοχή στο πώς θα τον αντιμετωπίσεις». Δυστυχώς για τις χιλιάδες των φίλων του ΑΠΟΕΛ, οι παίκτες της ομάδας δεν… διάβασαν τι γράφαμε και προφανώς δεν έλαβαν υπόψη τα όσα τους τόνιζε όλη τη βδομάδα ο προπονητής τους. Με λίγα λόγια, τους προειδοποίησαν με διάφορους τρόπους αλλά αυτοί πραγματοποίησαν τη χειρότερή τους εμφάνιση κι έφεραν το 0-0 που ισοδυναμεί με ήττα.

Το ΓΣΠ δεν είναι πλέον εκείνη η δυνατή έδρα που φοβόντουσαν όλοι οι αντίπαλοι. Οι περισσότεροι βαθμοί χάθηκαν φέτος στο γήπεδο της πρωτεύουσας! Συγκεκριμένα μετρά δύο ήττες (από Πάφο και ΑΕΛ) και δύο ισοπαλίες (με Ολυμπιακό και Ε.Ν. Ύψωνα). Δέκα βαθμοί λοιπόν χάθηκαν ενώ στον αγώνα του Σαββάτου η προσέλευση των οπαδών ήταν η χειρότερη φετινή κα,ι με τη δυσαρέσκεια που επικρατεί ανάμεσα στον κόσμο, τα νούμερα των οπαδών αναμένεται να μειωθούν ακόμα περισσότερο στους επόμενους αγώνες!

Δεν είναι λίγοι αυτοί που από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνουν ότι από εδώ και πέρα θα απέχουν μέχρι να αποχωρήσει η διοίκηση Πετρίδη!

Επιστροφές στην Πάφο

Την επόμενη αγωνιστική ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει τον δυσκολότερο ίσως φετινό του αγώνα αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την πρωτοπόρο ομάδα της Πάφου. Σε αυτό το παιχνίδι αναμένεται πως ο Πάμπλο Γκαρσία θα έχει σημαντικές επιστροφές καθώς Μάγιερ και Τόμας έχουν εκτίσει την ποινή τους, ενώ και ο Ντάλσιο ίσως προλάβει να είναι έτοιμος. Ερωτηματικό υπάρχει για τον Γιάννη Σατσιά που αποχώρησε τραυματίας στο πρόσφατο παιχνίδι.

Βέβαια εδώ, για να επιτευχθεί ο στόχος του θετικού αποτελέσματος, απαιτείται από τους παίκτες απόλυτη αφοσίωση και στα 90 λεπτά του αγώνα, μαζί με το απαιτούμενο πάθος. Κάτι που έλειψε κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα.

 

 

Διαβαστε ακομη