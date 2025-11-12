Στο τέλος είναι αλλιώς!

Στο ντέρμπι με την Ομόνοια την περασμένη Κυριακή, δεν ήταν η πρώτη φορά στην τρέχουσα ποοδοσφαιρική περίοδο που ο ΑΠΟΕΛ επιτέθηκε με σφοδρότητα, έτσι ώστε να σκοράρει και να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα. Φτάνει μόνο να ρίξουμε μια ματιά στα 15λεπτα για τα γκολ υπέρ και κατά.

Στο πρώτo ημίχρονο των δέκα αγώνων που έδωσε μέχρις στιγμής η ομάδα της Λευκωσίας πέτυχε εφτά τέρματα και δέχθηκε έξι, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα αλλάζει με 16 τέρματα υπέρ και μόλις δύο κατά.

Μάλιστα, στο τελευταίο 15λεπτο των αγώνων, δηλαδή από το 75’ και μετά, το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία έχει σκοράρει τις περισσότερες φορές, στέλνοντας συνολικά οκτώ φορές την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Δεύτερο πιο παραγωγικό 15λεπτό είναι το διάστημα από το 61’ μέχρι το 75’, οπότε και μετράει έξι τέρματα. Η ίδια εικόνα για τους γαλαζοκίτρινους παρατηρείται και στα τέρματα που έχει ως παθητικό. Μέχρι στιγμής έξι στο πρώτο ημίχρονο και μόλις 2 στο δεύτερο!

Θέλει δυνατό φινάλε...

Για να ολοκληρωθεί ο Α’ γύρος ο ΑΠΟΕΛ έχει να δώσει τρεις πολύ δύσκολους αγώνες. Mετά τη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων, θα αντιμετωπίζει εντός έδρας την ΑΕΛ (23/11, 19:00), ενώ ακολούθως θα πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για να αναμετρηθεί με την Ανόρθωση (29/11, 19:00) και στη συνέχεια θα υποδεχθεί στο ΓΣΠ τον Άρη (07/12, 19:00).

Πρόκειται για τρεις αγώνες όπου ο ΑΠΟΕΛ θέλει να έχει ένα δυνατό τέλος στο πρώτο μισό της κανονικής περιόδου κι αν είναι δυνατόν να πετύχει το 3Χ3, που ίσως τον εκτοξεύσει στην κορυφή. Αυτή την εβδομάδα οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο είναι κάπως πιο χαλαρές, ενώ από βδομάδας θα γίνουν πολύ πιο εντατικές.

Στη διάρκεια της προετοιμασίας αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσον θα μπορέσουν οι Μαϊόλι και Αμπάγκνια να συμπεριληφθούν στην αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΛ, ώστε να έχει και ο Πάμπλο Γκαρσία επιπρόσθετες επιλογές για τον καταρτισμό του πλάνου του.