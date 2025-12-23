Κεκλεισμένων σε ΑΠΟΕΛ!

Ο Αθλητικός Δικαστής τιμώρησε τον ΑΠΟΕΛ με έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών με αφορμή τα όσα ακολούθησαν του αγώνα με την ΕΝΥ στο ΓΣΠ.

*Καταγγελία κατά:

(1) του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκάλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας και εργαζόμενοι της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην είσοδο της φυσούνα του σταδίου που είχε στόχο τον διαιτητή του αγώνα (κατά την είσοδο του διαιτητή έκαναν τραμπουκισμούς και προπηλακισμούς προς το πρόσωπο του, προσπαθώντας να τον χτυπήσουν, κάποιος τον τράβηξε από την φανέλα με αποτέλεσμα το μερικό σκίσιμο και ξεχείλωμα της). Η παρέμβαση των φρουρών ασφαλείας του σταδίου ήταν καθοριστική για να εισέλθουν οι διαιτητές στα αποδυτήρια, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην δυτική είσοδο του σταδίου (οι οπαδοί προσπάθησαν να εισέλθουν προς τον χώρο των αποδυτηρίων από την είσοδο των VIP σπάζοντας γυαλί της πόρτας και αφού δεν τα κατάφεραν προχώρησαν προς την βόρεια σιδερένια είσοδο που οδηγεί στα αποδυτήρια ρίχνοντας αντικείμενα πάνω στην σιδερένια είσοδο). Η παρέμβαση των επιτηρητών του σταδίου και της Αστυνομίας ήταν καθοριστική για να αποτρέψει την είσοδο τον οπαδών στα αποδυτήρια κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια και στο τέλος του αγώνα που είχαν στόχο τους διαιτητές του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση:Πρόστιμο.

Απόφαση:

(2) του Νεκτάριου Πετεβίνου Εκπρόσωπου Τύπου του ΑΠΟΕΛ για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές του αγώνα μετά την λήξη του αγώνα (εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς το μέρος του διαιτητή διαμαρτυρόμενος έντονα για της αποφάσεις του) κατά παράβαση των άρθρων 33.5 της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – FREEDOM214 KRASAVA ENY /13.12.2025 (14η αγωνιστική).