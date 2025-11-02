Copy paste σε τεσσάρα ο Κωνσταντίνος Λαΐφης!

Το γκολ του αρχηγού ήταν αρκετό για να πάρει μπρος η ομάδα και να φτάσει στο τέλος το ευρύ 4-1 στο ΓΣΠ.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Κωνσταντίνου Λαΐφη στη σεζόν και το πρώτο μετά από το παιχνίδι με τον Ακρίτα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής εκτός έδρας. Τότε, ξανά με κεφαλιά μέσα από τη περιοχή μετά από κόρνερ, είχε σκοράρει για το 0-2 του ΑΠΟΕΛ που τελικά έγινε 0-4!

Μετά λοιπόν από εκείνη τη τεσσάρα, ο Λαΐφης έφτασε στα δύο γκολ στο πρωτάθλημα ξανά σε τεσσάρα των γαλαζοκιτρίνων. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, το άλμα του διεθνούς στόπερ μέσα στη περιοχή του αντιπάλου, ήταν αν μη τι άλλο επιβλητικό...