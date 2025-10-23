ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν μας συμπεριφέρθηκε σωστά ο Σούσιτς»

«Δεν μας συμπεριφέρθηκε σωστά ο Σούσιτς»

Ο Πρόδρομος Πετρίδης στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παραχώρησε αναφέρθηκε στο θέμα των προσφυγών.

Διαβάστε όσα είπε για τον Ματέο Σούσιτς και όχι μόνο: 

«Σήμερα η υπόθεση στη ΦΙΦΑ είναι αυτή του Γουίλσον, την περασμένη εβδομάδα είναι θέμα solidarity, μπορεί να προκύψουν και άλλα, εμείς θα πληρώσουμε την ώρα που θέλουμε να κάνουμε μεταγραφή και θα την κάνουμε. Εμείς πάντα βρίσκουμε τις λύσεις, εν αντιθέση που μας είχαν να καταρρέουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε διακανονισμό με τον Σούσιτς, δεν μας συμπεριφέρθηκε σωστά. Ήταν απόφαση του να προχωρήσει με αυτό τον τρόπο. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τους νομικούς του συμβούλους»

 

 

 

