Αποκάλυψη Πετρίδη: «Ο πατέρας του Αλμέιδα είναι στο νοσοκομείο και είναι εδώ, ο Αλεσάντρο έχει βοηθήσει και οικονομικά!»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Πρόδρομος Πετρίδης είπε χαρακτηριστικά:
«Ο Αλμέιδα δεν ζήτησε τους τελευταίους μήνες το οικονομικό. Μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα με τους επενδυτές δεν θα πληρωθεί. Ο πατέρας του είναι εδώ και ενάμιση μήνα στο νοσοκομείο και παλεύει. Είναι καθημερινά εδώ για να βοηθήσει με την εμπειρία του. Έχει διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές ομάδες. Και ο Αλεσάντρο βοηθά πάρα πολύ, ο οποίος έχει προσφέρει και οικονομικά»