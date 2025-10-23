Θεουλή και Χατζηγεωργίου στα ντέρμπι

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Στα δύο μεγάλα ντέρμπι του άνω διαζώματος, ορίστηκαν οι Χρυσοβαλάντης Θεουλή και Παναγιώτης Χατζηγεωργίου. Ο πρώτος θα σφυρίξει στο ΓΣΠ και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΑΠΟΕΛ και ο δεύτερος στο ΓΣΠ και στο ματς Ομόνοιας - Πάφος FC.

Και στα δύο αυτά ματς όπως και στον αγώνα Ανόρθωση - Άρης, θα υπάρχουν ξένοι στο VAR.

Σάββατο, 25.10.2025 / 17:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Στάδιο: Εθνικού Άχνας

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Σάββατο, 25.10.2025 / 19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Τσαμπάλας Ανδρέας

Παρατηρητής: Σκαπούλης Χαράλαμπος

Κυριακή, 26.10.2025 / 17:00

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λούκα Διογένης

4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας

VAR: Moreira Antonio

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Κυριακή, 26.10.2025 / 19:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακής

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Κυριακή, 26.10.2025 / 19:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Ferreira Pedro Alexandre

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Δευτέρα, 27.10.2025 / 19:00

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: ΑΕΚ AΡΕΝΑ

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

VAR: Moreira Antonio

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Δευτέρα, 27.10.2025 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΠΑΦΟΣ F.C.

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Ferreira Pedro Alexandre

AVAR: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης