Κανένα ενδιαφέρον από Ευρώπη για Νεϊμάρ, οδεύει προς MLS

«Στον αέρα» βρίσκεται εδώ και καιρό το ποδοσφαιρικό μέλλον του Νεϊμάρ, με τον ίδιο να είναι στα «πιτς» από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν και υπέστη νέο τραυματισμό στον μηρό, με αποτέλεσμα να χάνει τόσο παιχνίδια της Σάντος, όσο και της Εθνικής Βραζιλίας.

Ο Βραζιλιάνος, το συμβόλαιο του οποίου με την ομάδα που τον ανέδειξε ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, ήλπιζε σε ενδεχόμενο ενδιαφέρον από συλλόγους της Ευρώπης, ωστόσο κάτι τέτοιο δε συνέβη, εξαιτίας του ότι είναι αρκετά επιρρεπής στους τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Έτσι, τα σενάρια για το μέλλον του «φουντώνουν» με τη Sport να δίνει τη δική της εκδοχή.

Το ισπανικό μέσο αναφέρει σε δημοσίευμά του πως ναι μεν η ανανέωση του συμβολαίου με τη Σάντος αποτελεί προτεραιότητα για τον σύλλογο, ωστόσο το ενδεχόμενο να συνεχίζει την καριέρα του στο...MLS, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Φυσικά, πιθανότερος προορισμός δείχνει να είναι η Ίντερ Μαϊάμι, καθώς ο σύλλογος ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ ήδη έχει κάνει επαφές με την πλευρά του Βραζιλιάνου, καθώς ενδεχόμενη επανένωση του MSN θα προκαλέσει «θόρυβο» και θα φέρει τρελά έσοδα.

Τίποτα δεν αποκλείεται, όμως είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τόσο ο ίδιος, όσο και ο πατέρας του που τον εκπροσωπεί, δεν έχουν δηλώσει τίποτα ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

gazzetta.gr