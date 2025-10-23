ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημα στις 22:00 η σέντρα στο Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

Η Φέγενορντ έκανε γνωστό ότι πάρθηκε η τελική απόφαση και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει στις 22:00 αλλάζοντας για δεύτερη φορά ώρα έναρξης λόγω της κακοκαιρίας.

Τέλος στο... θρίλερ σχετικά με τον αγώνα της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική του Europa League καθώς η UEFA αποφάσισε να αλλάξει για δεύτερη φορά η ώρα έναρξης του ματς και η πρώτη σέντρα θα γίνει τελικά στις 22:00.

Ο ολλανδικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι τόσο οι δύο ομάδες όσο και η UEFA με τις ολλανδικές αρχές βρήκαν τη λύση και έτσι το παιχνίδι μεταφέρθηκε για τις 22:00. Να θυμίσουμε πως η αρχική ώρα (19:45) είχε αλλάξει λόγω της κακοκαιρίας «Μπέντζαμιν» για τις 17:30 αλλά ούτε εκείνη την ώρα θα μπορούσε να διεξαχθεί ο αγώνας λόγω πορτοκαλί συναγερμού που θα βρισκόταν η πόλη.

Στη συνέχεια έβγαλε ανακοίνωση και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Μετά από πολύωρη συνεδρίαση και συνεκτιμώντας τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις, η UEFA αποφάσισε ότι η αναμέτρηση Φέγενορντ – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί, απόψε Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 10 μμ. ώρα Ελλάδας (9 μ.μ. τοπική).»

