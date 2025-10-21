ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα λάθη και η επίδραση των αλλαγών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η μεσαία γραμμή, που ήταν η μεγάλη δύναμη του ΑΠΟΕΛ σε προηγούμενους αγώνες, δεν δούλεψε καλά απέναντι στον Ολυμπιακό.

Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να προηγηθεί με δύο τέρματα πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο. Στο τέλος υπήρξε τρομερή αντίδραση, κυρίως από τους παίκτες που πέρασαν ως αλλαγή, και ήρθε το 2-2 για να σωθεί έστω και ο ένας βαθμός.

Η απώλεια στο λευκωσιάτικο ντέρμπι, γιατί περί απώλειας πρόκειται, ήρθε ως δυνατή προειδοποίηση για τους γαλαζοκίτρινους που δεν πρέπει να αφαιρούνται ούτε λεπτό από τα όσα πρέπει να κάνουν στο γήπεδο. Οι Ρόσα και Μάγιερ αφαιρέθηκαν, έκαναν τραγικά λάθη κι ήρθαν τα γκολ του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, στο τέλος οι αλλαγές του Πάμπλο Γκαρσία πείσμωσαν και ήρθαν τα δύο γκολ από τους Μέουρερ και Πιέρο Σωτηρίου. Οι ασίστ δόθηκαν από τους Κούτσακο και Διαμαντάκο που επίσης είχαν περάσει ως αλλαγή. Ο Ουρουγουανός τεχνικός σωστά έκανε τις αλλαγές, όμως, θα το πούμε, μπορούσε να κινηθεί πιο γρήγορα, ίσως και από το α΄ ημίχρονο, προκειμένου να διορθώσει τα πράγματα...

Προέχει η ΑΕΖ

Από την επόμενη αγωνιστική και για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λάρνακα (Δευτέρα, 19:00), στο αρχικό σχήμα θεωρείται σίγουρο ότι θα επιστρέψει ο Πιέρος Σωτηρίου, ενώ ο Πάμπλο Γκαρσία ίσως κοιτάξει και προς τη μεσαία γραμμή και τον Μέουρερ ή τον Μαρκίνιος, προκειμένου να γίνει κάποια αλλαγή ώστε να πάνε καλύτερα τα πράματα.

Προέχει όμως η ΑΕΖ και ο αυριανός μονός αγώνας στο ΓΣΠ (19:00) με φόντο την πρόκριση στους 16 του κυπέλλου Coca - Cola. Ο αντίπαλος κάνει κακή πορεία στη Β΄ Κατηγορία αλλά δεν πρέπει να παρασύρει. Ο Γκαρσία το πιθανότερο είναι πως θα δώσει λεπτά συμμετοχής σε παίκτες που ώς τώρα δεν είχαν χρόνο στα πόδια τους.

Πρέπει να ξεκαθαρίσει...

Αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να προκύψει και ανακοίνωση για το μέτωπο που έχει να κάνει με τους επενδυτές. Αν δεν υπάρξει κάτι, τότε, μάλλον η συμφωνία οδηγείται σε ναυάγιο και επιβάλλεται να ξεκινήσουν νέες προσπάθειες για οικονομική ενίσχυση.

 

Διαβαστε ακομη