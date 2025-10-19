Γκαρσία: «Ένα παιχνίδι που το κάναμε δύσκολο εμείς»

«Ήταν ένα παιχνίδι που είχαμε πρόβλημα. Δεχθήκαμε ένα γκολ πολύ εύκολα, και το δεύτερο. Η ομάδα είχε ευκαιρία να σκοράρει. Το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο. Δεν διαβάσαμε πως έπρεπε να παίξουμε το παιχνίδι. Μας πιέσανε καλά στα χαφ. Έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Είχαμε χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο. Μας έλειπε κάποια στιγμή η εμπειρία και η ηρεμία. Ευτυχώς κάναμε το 2-2. Αν είχαμε 2-3 λεπτά ακόμα ίσως να το γυρίζαμε. Το κάναμε δύσκολο εμείς. Αυτό είναι».