ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέσσερις στα 540 (6Χ90)...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Τέσσερις στα 540 (6Χ90)...

Ο Πάμπλο Γκαρσία μέχρι στιγμής χρησιμοποίησε 21 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους ο ένας εξ αυτών, ο Στέλιος Βρόντης, πρόσφατα δόθηκε ως δανεικός για έναν χρόνο σε ομάδα του εξωτερικού και συγκεκριμένα την Αλ Φαϊχά.

Πρώτοι, χωρίς να χάσουν ούτε ένα λεπτό (540) στα πρώτα έξι παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν, είναι οι Σταφυλίδης, Μάγιερ, Μπρόρσον και Λαΐφης.

Από εκεί και πέρα, ακολουθούν οι: Ντάλσιο (511), Νανού (494), Κόρμπου (471), Σωτηρίου (468), Τομάς (321), Ρόσα (282), Μπέλετς (270), Περέιρα (270), Μαϊόλι (206), Μαρκίνιος (155), Σατσιάς (117), Μέουρερ (62), Ντράζιτς (51), 18. Κούτσακος (42), Βρόντης (24), Διαμαντάκος (21) και Μιρ (15).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρόβλημα με Μαϊόλι στον ΑΠΟΕΛ!

Για τους γαλαζοκίτρινους σε αυτή την πορεία των έξι παιχνιδιών, κατά τα οποία πανηγύρισαν πέντε νίκες, κόντρα σε ΕΝ Ύψωνα (1-2), Ένωση (0-2), Ακρίτα (0-4), Απόλλων (2-0) και Ομόνοια Αραδίππου (0-4) και ηττήθηκαν μία φορά, από την Πάφο FC (0-1), γκολ πέτυχαν εννέα παίκτες. Οι σκόρερ των 14 τερμάτων είναι οι Σωτηρίου (3), Κόρμπου (2), Ντράζιτς (2), Μαϊόλι (2), Ρόσα (1), Λαΐφης (1), Τομάς (1), Ντάλσιο (1) και Μέουρερ (1).

Η επανέναρξη...

Από την ερχόμενη Τετάρτη, όταν και θα επιστρέψουν οι διεθνείς από τις υποχρεώσεις τους, θα μπορέσει και ο Πάμπλο Γκαρσία να ετοιμάσει τα πλάνα του ΑΠΟΕΛ για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπέικον: «Ο Μαντζούκας ήθελε να παίξουμε ξύλο - Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα πρόβλημα...»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Χιμένεθ βλέπει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία

Ελλάδα

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ στο Etihad

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μετά τον Ελάνγκα, η Νιούκαστλ παίρνει και κορυφαίο στέλεχος της Νότιγχαμ Φόρεστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο αντικαταστάτης του Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Κανονικά στους πάγκους οι προπονητές της Stoiximan GBL μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αποκλεισμός για Τζόκοβιτς!

Τένις

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Όλα έτοιμα από νωρίς για το πάρτι του ΣΥ.Φ.ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Η δουλειά στα Σπάτα και το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Μάρκο

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έτοιμη για Σαν Μαρίνο η Εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Παραμένει στο νοσοκομείο ο Μουμπρού-Έχει χάσει 16 κιλά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Στα ραντάρ ο Αντρέ Λουίς

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπόνηση με τις γνωστές απουσίες, «ανεβαίνει» ο Τσάλοφ

Ελλάδα

|

Category image

Τέσσερις στα 540 (6Χ90)...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα πριν τον Ολυμπακό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη