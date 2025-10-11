Τέσσερις στα 540 (6Χ90)...

Πρώτοι, χωρίς να χάσουν ούτε ένα λεπτό (540) στα πρώτα έξι παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν, είναι οι Σταφυλίδης, Μάγιερ, Μπρόρσον και Λαΐφης.

Από εκεί και πέρα, ακολουθούν οι: Ντάλσιο (511), Νανού (494), Κόρμπου (471), Σωτηρίου (468), Τομάς (321), Ρόσα (282), Μπέλετς (270), Περέιρα (270), Μαϊόλι (206), Μαρκίνιος (155), Σατσιάς (117), Μέουρερ (62), Ντράζιτς (51), 18. Κούτσακος (42), Βρόντης (24), Διαμαντάκος (21) και Μιρ (15).

Για τους γαλαζοκίτρινους σε αυτή την πορεία των έξι παιχνιδιών, κατά τα οποία πανηγύρισαν πέντε νίκες, κόντρα σε ΕΝ Ύψωνα (1-2), Ένωση (0-2), Ακρίτα (0-4), Απόλλων (2-0) και Ομόνοια Αραδίππου (0-4) και ηττήθηκαν μία φορά, από την Πάφο FC (0-1), γκολ πέτυχαν εννέα παίκτες. Οι σκόρερ των 14 τερμάτων είναι οι Σωτηρίου (3), Κόρμπου (2), Ντράζιτς (2), Μαϊόλι (2), Ρόσα (1), Λαΐφης (1), Τομάς (1), Ντάλσιο (1) και Μέουρερ (1).

Η επανέναρξη...

Από την ερχόμενη Τετάρτη, όταν και θα επιστρέψουν οι διεθνείς από τις υποχρεώσεις τους, θα μπορέσει και ο Πάμπλο Γκαρσία να ετοιμάσει τα πλάνα του ΑΠΟΕΛ για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.