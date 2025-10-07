Η πολυφωνία αρέσει

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν σκοράρει 14 γκολ στο πρωτάθλημα στοιχείο που καθιστά τον ΑΠΟΕΛ τη δεύτερη καλύτερη επιθετική γραμμή μετά την Ομόνοια που έχει 15.

Αυτό που αφήνει ωστόσο άπαντες ικανοποιημένους είναι το γεγονός πως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε έξι αγωνιστικές είναι ο Πιέρος Σωτηρίου ο οποίος έχει μόλις τρία γκολ.

Βλέποντας αναλυτικά τους ποδοσφαιριστές που έχουν βρει δίκτυα έως τώρα φέτος, παρατηρούμε μία πολυφωνία η οποία αρέσει στον Πάμπλο Γκαρσία ο οποίος βλέπει διάφορους παίκτες, ανεξάρτητα της γραμμής που αγωνίζονται, να σκοράρουν.

Συγκεκριμένα, ο ΑΠΟΕΛ έχει 9 διαφορετικούς σκόρερ έως τώρα.

Δείτε αναλυτικά:

Πιέρος: 3

Ντράζιτς: 2

Μαϊόλι: 2

Κόρμπου: 2

Τομάς: 1

Ντάλσιο: 1

Ρόσα: 1

Λαΐφης: 1

Μέουρερ: 1

 

 

 

