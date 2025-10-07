Η πολυφωνία αρέσει

Αυτό που αφήνει ωστόσο άπαντες ικανοποιημένους είναι το γεγονός πως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε έξι αγωνιστικές είναι ο Πιέρος Σωτηρίου ο οποίος έχει μόλις τρία γκολ.

Βλέποντας αναλυτικά τους ποδοσφαιριστές που έχουν βρει δίκτυα έως τώρα φέτος, παρατηρούμε μία πολυφωνία η οποία αρέσει στον Πάμπλο Γκαρσία ο οποίος βλέπει διάφορους παίκτες, ανεξάρτητα της γραμμής που αγωνίζονται, να σκοράρουν.

Συγκεκριμένα, ο ΑΠΟΕΛ έχει 9 διαφορετικούς σκόρερ έως τώρα.

Δείτε αναλυτικά:

Πιέρος: 3

Ντράζιτς: 2

Μαϊόλι: 2

Κόρμπου: 2

Τομάς: 1

Ντάλσιο: 1

Ρόσα: 1

Λαΐφης: 1

Μέουρερ: 1