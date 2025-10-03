ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το καθήκον του για να βάλει πίεση

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

To 4o του διπλό θέλει να πανηγυρίσει ο ΑΠΟΕΛ στην εξόρμησή του στη Λάρνακα για να παίξει με την Ομόνοια Αραδίππου.

Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, ο ΑΠΟΕΛ ανοίγει την αυλαία αγωνιστικής (6η) αγωνιζόμενος το βράδυ (19:00) εναντίον της Ομόνοιας Αραδίππου, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Και βέβαια αυτό αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να προσθέσει άλλους τρεις βαθμούς στο ενεργητικό του και να βάλει ένα είδος πίεσης στους «συγκάτοικούς» του στην κορυφή της βαθμολογίας. 

Ο ΑΠΟΕΛ τα πάει περίφημα εκτός έδρας, καθώς ώς τώρα μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς και χωρίς να δεχθεί γκολ. Επικράτησε με 0-2 της Ε.Ν. Ύψωνα και της Ένωσης και 0-4 του Ακρίτα. Στην προσπάθειά τους οι παίκτες θα έχουν τη συμπαράσταση εκατοντάδων οπαδών τους που για άλλη μια φορά θα τρέξουν μαζικά σε εκτός έδρας αγώνα, ελπίζοντας και αυτή τη φορά να φύγουν με χαμόγελο.

Ο Πάμπλο Γκαρσία γνωρίζει πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε ότι στο πρωτάθλημα και στην πορεία προς τη διάκριση δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι αντίπαλοι και ως εκ τούτου ούτε ο σημερινός αντίπαλος θεωρείται εύκολος. Προέρχεται μάλιστα από την πρώτη του νίκη. Ο προπονητής τόνισε τους παίκτες του ότι πρέπει να παίξουν από την αρχή μέχρι το τέλος με σοβαρότητα προκειμένου να μην βρεθούν προ δυσάρεστης έκπληξης.

Ίσως και με τους ίδιους

Ο Πάμπλο Γκαρσία, σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα εναντίον του Απόλλωνα, δεν προβλέπεται να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή καθώς ακολουθεί διακοπή λόγω Εθνικής και θα ήταν καλύτερο για τους παίκτες που έχουν μικροπροβλήματα να μην ρισκάρουν τυχόν συμμετοχή τους. Έτσι, εκτός απροόπτου οι γαλαζοκίτρινοι θα ξεκινήσουν τον αγώνα με τους: Περέιρα, Νανού, Λαΐφη, Μπρόρσον, Σταφυλίδη, Ντάλσιο, Μάγιερ, Τομάς, Κόρμπου, Μαρκίνιος και Σωτηρίου.

 

Επενδυτές-ανακοινώσεις 

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αναμένει με αγωνία τις ανακοινώσεις που θα προκύψουν από τις τελικές επαφές της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων επενδυτών, οι οποίοι εδώ και κάποιες μέρες είναι στην Κύπρο για να τρέξει περισσότερο η διαδικασία. Οι ενδείξεις μέχρι στιγμής είναι θετικές, όμως αν δεν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο...

Διαβαστε ακομη