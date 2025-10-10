Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο έως το 2029 με την ΑΕΚ έβαλε ο Ζίνι.

Νέο συμβόλαιο στον Ζίνι που δείχνει πόσο πιστεύει στις δυνατότητές του εξασφάλισε η ΑΕΚ!

Η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 23χρονου επιθετικού, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο ολοκληρωνόταν το 2028, ωστόσο, ο «δικέφαλος» ήρθε σε συμφωνία με τον Ανγκολέζο για έναν ακόμη χρόνο, προσφέροντάς του παράλληλα και αναπροσαρμοσμένες αποδοχές.

Ελλαδα

