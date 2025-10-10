ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

Φιλικό ραντεβού έχει σήμερα η Ανόρθωση απέναντι στον Σπάρτακο Κιτίου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (19:00).

Πρόκειται για αγώνα που μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον Τιμούρ Κετσπάγια ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για αγωνιστική ανάκαμψη. Η «Κυρία» παραμένει χωρίς νίκη μετά από έξι αγωνιστικές, με μόλις δύο βαθμούς, και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του πρωταθλήματος. Η πορεία της ομάδας είναι απογοητευτική και η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρει τη δυνατότητα στον προπονητή να δουλέψει με στόχο η ομάδα να βρει ρυθμό. Ο Κετσπάγια θέλει να δει αντίδραση και διάθεση στο γήπεδο, έστω και σε φιλικό επίπεδο, γνωρίζοντας πως μόνο μέσα από τη δουλειά και τη σταδιακή βελτίωση μπορεί να αλλάξει η εικόνα. Το ζητούμενο είναι να μπει η ομάδα σε τροχιά ανάκαμψης. Συνεπώς, κάθε αγωνιστικό τεστ, έστω και αν αυτό είναι ανεπίσημο, έχει τη σημασία του. Η Ανόρθωση επιβάλλεται, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος απέναντι στον Ακρίτα στη Λάρνακα (18/10, 19:00), να πατήσει το κουμπί της αντεπίθεσης και το σημερινό φιλικό μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανακοίνωση-θέση της EuroLeague για το NBA Europe και τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός εθνικής Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Category image

Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιαμπουλλής: «Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε κανέναν»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συνεχίζει να ζει το απόλυτο όνειρο ο Εστεβάο μετά την «ντοπιέτα» με τη Βραζιλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-0 την Εθνική Ελπίδων!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτίει με Πανσερραϊκό ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Μικιταριάν: «Ο Μουρίνιο με παρακαλούσε να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, του είπα ότι είναι μ@λ@κ@ς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική μας πριν από 27 χρόνια στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη