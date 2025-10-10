Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

Πρόκειται για αγώνα που μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον Τιμούρ Κετσπάγια ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για αγωνιστική ανάκαμψη. Η «Κυρία» παραμένει χωρίς νίκη μετά από έξι αγωνιστικές, με μόλις δύο βαθμούς, και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του πρωταθλήματος. Η πορεία της ομάδας είναι απογοητευτική και η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρει τη δυνατότητα στον προπονητή να δουλέψει με στόχο η ομάδα να βρει ρυθμό. Ο Κετσπάγια θέλει να δει αντίδραση και διάθεση στο γήπεδο, έστω και σε φιλικό επίπεδο, γνωρίζοντας πως μόνο μέσα από τη δουλειά και τη σταδιακή βελτίωση μπορεί να αλλάξει η εικόνα. Το ζητούμενο είναι να μπει η ομάδα σε τροχιά ανάκαμψης. Συνεπώς, κάθε αγωνιστικό τεστ, έστω και αν αυτό είναι ανεπίσημο, έχει τη σημασία του. Η Ανόρθωση επιβάλλεται, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος απέναντι στον Ακρίτα στη Λάρνακα (18/10, 19:00), να πατήσει το κουμπί της αντεπίθεσης και το σημερινό φιλικό μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.