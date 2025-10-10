Εκτός εθνικής Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο

Ακόμη ένα όνομα προστέθηκε στο... απουσιολόγιο του Λουίς ντε λα Φουέντε, ενόψει των αγώνων της εθνικής Ισπανίας με Γεωργία και Βουλγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος δεν είχε μετάσχει στις ομαδικές προπονήσεις της «ρόχα», λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πόδι, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν μυϊκό τραυματισμό και αποκλείστηκε από την αποστολή, όπως ενημέρωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας. Η απώλεια του μεσοεπιθετικού της Μπαρτσελόνα έρχεται να προστεθεί σε αυτές των Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Ρόδρι, Ντάνι Καρβαχάλ, Φαμπιάν Ρουίθ και Ντιν Χάουσεν, όλων ποδοσφαιριστών δυνητικά βασικών στα πλάνα του Ισπανού ομοσπονδιακού.

Ο Ντάνι Όλμο αναμένεται να επιστρέψει αύριο (11/10) στη Βαρκελώνη και να υποβληθεί σε λεπτομερέστερες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στις 18/10 την Τζιρόνα και στις 21/10 θα φιλοξενήσει στο Μοντζουίκ τον Ολυμπιακό, πριν το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» (26/10).