Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

Με τα καλύτερα λόγια τη φιλοσοφία που έχει περάσει στην Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ μίλησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Για την Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, που αποθέωσε τον Γερμανό για την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι χαρά του να βλέπει τους «μπλαουγκράνα», με τον Φλικ να δίνει συνέχεια στις ιδέες του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ.

«Είναι χαρά μου να τους βλέπω. Λένε, "δεν φταίει η άμυνα, μην αλλάξετε , συνεχίστε να προχωράτε μπροστά''. Έχουν την ιδέα του Γιόχαν Κρόιφ να σκοράρουν ένα γκολ περισσότερο από τον αντίπαλο. Ο Χάνσι Φλικ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

