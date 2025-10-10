Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

Για την Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, που αποθέωσε τον Γερμανό για την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι χαρά του να βλέπει τους «μπλαουγκράνα», με τον Φλικ να δίνει συνέχεια στις ιδέες του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ.

«Είναι χαρά μου να τους βλέπω. Λένε, "δεν φταίει η άμυνα, μην αλλάξετε , συνεχίστε να προχωράτε μπροστά''. Έχουν την ιδέα του Γιόχαν Κρόιφ να σκοράρουν ένα γκολ περισσότερο από τον αντίπαλο. Ο Χάνσι Φλικ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα.