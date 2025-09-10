ΑΠΟΕΛ: «Συνωμοσία παρανομίας και αντιαθλητικής συμπεριφοράς από την Ομοσπονδία Κολύμβησης και 7 Ναυτικούς Ομίλους»

Σοβαρές καταγγελίες υποβάλλει το σωματείο ΑΠΟΕΛ κατά της ομοσπονδίας Κολύμβησης και επτά ναυτικών ομίλων, που σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι γαλαζοκίτρινοι, «μεθοδεύουν, με πρακτικές συνωμοσίας και αυταρχισμού, την παράνομη διαγραφή του ΑΠΟΕΛ από μέλος της ομοσπονδίας», με σκοπό να τον εξοντώσουν, σταματώντας την πορεία των επιτυχιών του.

Το σωματείο τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σφετεριστεί τα καταστατικά του δικαιώματα και καλεί τον ΚΟΑ να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά για να βάλει τέλος σε αυτή την πρωτοφανή εκτροπή και να διαφυλάξει το κύρος του κυπριακού αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό και έντονο τρόπο τις απαράδεκτες, αντικαταστατικές και βαθιά αντιαθλητικές ενέργειες της Ομοσπονδίας Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης και επτά Ναυτικών Ομίλων, οι οποίοι μεθοδεύουν, με πρακτικές συνωμοσίας και αυταρχισμού, την παράνομη διαγραφή του ΑΠΟΕΛ από μέλος της Ομοσπονδίας.

Οι εν λόγω ενέργειες:

Παραβιάζουν ρητές πρόνοιες του Καταστατικού περί αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης και της Δικαστικής Επιτροπής.

Στερούν από το Σωματείο ΑΠΟΕΛ το δικαίωμα σε δίκαιη κρίση από ανεξάρτητο όργανο.

Συνιστούν ωμή παραβίαση των αθλητικών θεσμών και του ευ αγωνίζεσθαι.

Ο πραγματικός στόχος: Να σταματήσουν την πορεία των επιτυχιών μας

Ο ΑΠΟΕΛ, Πρωταθλητής Κολύμβησης τα τελευταία δύο χρόνια και μόνιμος Πρωταθλητής Υδατοσφαίρισης με συνεχόμενα πρωταθλήματα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και με μόνιμη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενοχλεί. Ενοχλεί γιατί αυτή η τεράστια ανάπτυξη και πορεία των τμημάτων μας δεν χτίστηκε σε κρατικά κολυμβητήρια, αλλά από το μηδέν, σε ένα ιδιωτικό κολυμβητήριο, με όλα τα έξοδα να τα επωμίζεται το ίδιο το Σωματείο. Και όμως ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε μέσα σε 12 χρόνια να γίνει το πιο επιτυχημένο μέλος της ομοσπονδίας με σωρεία τίτλων και κατακτήσεων και τεράστιο αριθμό αθλητών στις εθνικές ομάδες.

Αυτό είναι που ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματική αιτία του πολέμου που δεχόμαστε. Επειδή οι αντίπαλοι δεν μπορούν να μας ανταγωνιστούν στο νερό, επιχειρούν να μας εξοντώσουν στα χαρτιά.

Παρωχημένο και αντικανονικό Καταστατικό

Η Ομοσπονδία συνεχίζει να λειτουργεί με ένα Καταστατικό παρωχημένο και αντικανονικό, το οποίο δεν έχει εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με το πρότυπο Καταστατικό που απέστειλε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ). Παρά τις κατ’ επανάληψη συστάσεις του ΚΟΑ, η Ομοσπονδία αρνείται να συμμορφωθεί και επιλέγει να διατηρεί σε ισχύ ένα κείμενο που δεν πληροί τις απαιτήσεις της νομιμότητας και του σύγχρονου αθλητικού πλαισίου.

Είναι λοιπόν διπλά προκλητικό: όχι μόνο δεν προχώρησαν σε εκσυγχρονισμό, αλλά χρησιμοποιούν αυτό το ίδιο αντικανονικό Καταστατικό για να στηρίξουν μια πρωτοφανή αντικαταστατική συνωμοσία εναντίον του ΑΠΟΕΛ.

Ο ρόλος του ΚΟΑ και η αντιαθλητική μεθόδευση

Η σκευωρία αυτή αποτελεί ξεκάθαρη αντίδραση στην πρόσφατη απόφαση του ΚΟΑ να παραχωρήσει χώρο προπόνησης στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας στο Σωματείο ΑΠΟΕΛ. Με τις μεθοδεύσεις τους, οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο δεν δέχονται να συμμορφωθούν με αυτή την απόφαση αλλά επιχειρούν να ακυρώσουν στην πράξη την απόφαση του ανώτατου αθλητικού φορέα της χώρας, βάζοντας τον εαυτό τους πάνω από τον ΚΟΑ. Λες και τα κρατικά κολυμβητήρια είναι ιδιοκτησία και διαχείριση τους.

Αντιαθλητική και ανήθικη συμπεριφορά

Οι εφτά ναυτικοί όμιλοι που απαιτούν την σύγκλιση της έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα την πιθανή διαγραφή του ΑΠΟΕΛ από μέλος της ομοσπονδίας είναι οι ΝΟ Λευκωσίας, ΝΟ Κερύνειας, ΝΟ Αμμοχώστου, ΝΟ Λεμεσού, ΝΟ Κωνσταντίας, ΝΟ Λακατάμιας.

Οι ενέργειες των εν λόγω Ομίλων και της Ομοσπονδίας συνιστούν:

παράνομη και αντιαθλητική συνωμοσία,

προσπάθεια εξόντωσης του ΑΠΟΕΛ,

καταπάτηση κάθε έννοιας αθλητικού δικαίου και δεοντολογίας.

Η συμπεριφορά αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα την Ομοσπονδία, πλήττει την αξιοπιστία της και στιγματίζει τους εμπλεκόμενους Ομίλους ως εκφραστές μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και όχι του αθλητικού πνεύματος.

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ δηλώνει ξεκάθαρα:

Δεν εκβιάζεται, δεν φιμώνεται, δεν εξοντώνεται.

Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σφετεριστεί τα καταστατικά του δικαιώματα.

Έχει ήδη δρομολογήσει κάθε αναγκαία νομική ενέργεια για την ακύρωση της αντικαταστατικής αυτής μεθόδευσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.

Καλούμε τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά για να βάλει τέλος σε αυτή την πρωτοφανή εκτροπή και να διαφυλάξει το κύρος του κυπριακού αθλητισμού.

Η απόπειρα παρασκηνιακής διαγραφής του ΑΠΟΕΛ αποτελεί στίγμα για τον κυπριακό αθλητισμό. Ο ΑΠΟΕΛ, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραχαράξει την ιστορία του και να καταπατήσει τα δικαιώματά του.

Η μάχη για τη νομιμότητα, την αθλητική δικαιοσύνη, την ισότητα των αθλητών μας, για το ευ αγωνίζεσθαι και για την αλήθεια μόλις ξεκίνησε.