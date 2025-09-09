ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διαμαντάκος... 2026 στον ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διαμαντάκος... 2026 στον ΑΠΟΕΛ!

Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Διαμαντάκος - Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν την συμφωνία τους με τον Ελλαδίτη φορ

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Διαμαντάκο.

Η διάρκεια της συνεργασίας μας είναι μέχρι τον Μάιο του 2026.

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος είναι γεννημένος στις 06/03/1993 και αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού κορυφής.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς και στη συνέχεια αγωνίστηκε για πάνω από 100 αγώνες στην Bundesliga 2. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην India Super League όπου αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ κατά την περίοδο 23/24.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Διαμαντάκο στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη