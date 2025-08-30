Είναι μια από τις λίγες φορές που ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται ομάδα στο ΓΣΠ, την Πάφο FC την ερχόμενη Κυριακή (31/08, 20:00), και δεν είναι φαβορί αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα δώσει όλα στο γήπεδο για να φέρει σε δύσκολη θέση τον πολύ δυνατό αντίπαλο. Με τις τελευταίες μεταγραφές, οι γαλαζοκίτρινοι είναι σε θέση να παρατάξουν ένα πολύ δυνατό σχήμα στο γήπεδο, ικανό για μεγάλα πράγματα. Το μόνο αρνητικό είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές του πρωταθλήματος και κάποιοι παίκτες, ιδιαίτερα αυτοί που ήρθαν τελευταίοι, δεν είναι απόλυτα έτοιμοι. Βέβαια υπάρχουν και τα θετικά που είναι το μεγάλο ενδιαφέρον αρκετών χιλιάδων φίλων της ομάδας να βρεθούν στο ΓΣΠ.

Προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν και ο Πάμπλο Γκαρσία αναμένεται να παρατάξει παρόμοια ενδεκάδα, όπως στην πρεμιέρα με τον Ύψωνα. Από τους νέους, θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί κατά πρώτο λόγο ο Νανού και κατά δεύτερο οι Ρόσα και Τόμας που πρόσθεσαν αρκετές προπονήσεις στα πόδια τους.

Η συμφωνία με επενδυτές...

Στο μεταξύ μέχρι 31 Αυγούστου, άντε, λόγω αργίας, μέχρι τη Δευτέρα 01/09, θα πρέπει να έρθουν στην Κύπρο τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ των Βραζιλιάνων επενδυτών που συμφώνησαν με τη διοίκηση της εταιρείας. Έτσι, από βδομάδας αναμένονται σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό και τις σχέσεις εταιρείας ΑΠΟΕΛ-Βραζιλιάνων με τη νέα γενική συνέλευση να προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου...