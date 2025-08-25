ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ: «Η Αστυνομία είναι καλύτερο να διεξάγει έρευνα για αυτούς που βεβηλώνουν και καπηλεύονται, την ιστορία της Κύπρου»

Ανάρτηση από τον ΑΠΟΕΛ αναφορικά με το πανό των οπαδών του στο «Αμμόχωστος»

Αναλυτικά η τοποθέτηση των γαλαζοκιτρίνων με αφορμή την έναρξη έρευνας της αστυνομίας για το πανό: 

Η Αστυνομία Κύπρου είναι καλύτερο να διεξάγει έρευνα για αυτούς που βεβηλώνουν και καπηλεύονται, την ιστορία της Κύπρου και τους Εθνικούς μας Ήρωες παρά να αναλώνει τον χρόνο και τους πόρους της, για δήθεν έρευνες που μόνο σκοπό έχουν τον ανούσιο εντυπωσιασμό. Για ένα θέμα που ασχολήθηκε όλη η Κύπρος, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμματα, τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, το ανήκουστο της υποτιθέμενης υβριστικής συμπεριφοράς αφορά αποκλειστικά τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.

ΥΓ: Για όσους προβληματίζονται για το τέλος του Σταυραετού, να τους ενημερώσουμε ότι παραμένει Αθάνατος. #APOELFC

 

