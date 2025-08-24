Βαδίζοντας στο άγνωστο... απέναντι σε γνωστούς

Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει απόψε (20:00) στη μάχη του νέου πρωταθλήματος, όντας η πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει τη νεοφώτιστη ομάδα του ΕΝΥ Ύψωνα στην Α’ κατηγορία.

Πάντοτε η πρεμιέρα κρύβει παγίδες, πόσο μάλλον απέναντι σε μία άγνωστη ομάδα, σε συνθήκες Α’ κατηγορίας.

Πάντως, απέναντί του ο ΑΠΟΕΛ θα βρει γνωστούς, καθώς θυμίζουμε ότι στο συγκρότημα του Τσεντομίρ Γιανέφσκι βρίσκονται πρώην γαλαζοκίτρινοι.

Πέτροβιτς, Τσεμπάκ και Κιντιγιά μετακόμισαν στη συγκεκριμένη ομάδα μετά το πέρασμά τους από τον Αρχάγγελο, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει εάν ο Σαρφό θα παίξει τελικά στον Ύψωνα, καθώς είναι γνωστό το πρόβλημα για είσοδο του στη χώρα.