Κόπηκε το σερί στην «Αρένα» αλλά... αήττητος

Ο ΑΠΟΕΛ έδωσε το 5ο του παιχνίδι μακριά από το ΓΣΠ και για πρώτη φορά δεν πήρε... διπλό. Το σερί κόπηκε στην «Αρένα» μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΚ.

Μετρούσε τέσσερα στα τέσσερα. Παρέμεινε όμως αήττητος, φεύγοντας από μία δύσκολη έδρα όπως είναι η «Αρένα», χωρίς να χάσει.

Μετρά 13 κερδισμένους βαθμούς με 13 γκολ υπέρ και μόλις δύο κατά. Αυτό που πρέπει να «διορθώσει» είναι οι εντός έδρας επιδόσεις όπου πήρε μόλις τέσσερις βαθμούς από τους εννια διαθέσιμους.