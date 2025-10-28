Δύο πρόσωπα και πικρή γεύση στην «Αρένα»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η νέα απόδραση που δεν ήρθε και το βλέμμα στον Εθνικό

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Στα πρώτα 45 λεπτά οι γαλαζοκίτρινοι έπαιξαν ποδόσφαιρο υψηλής ποιότητας και ίσως πραγματοποίησαν την πιο μεστή τους εμφάνιση. Έδειξαν ενέργεια, συνοχή, σωστές αποστάσεις και απόλυτη πειθαρχία. Η άμυνα λειτούργησε υποδειγματικά, με τον Περέιρα να είναι... θεατής στο πρώτο μέρος. Μάλιστα ο Κόρμπου στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να διπλασίασει τα τέρματα της ομάδας του αλλά η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.

Ωστόσο, όλα ανατράπηκαν με την έναρξη της επανάληψης. Το γκολ που δέχθηκε ο ΑΠΟΕΛ νωρίς (49΄) αποδιοργάνωσε πλήρως όλη την ομάδα. Έχασε την ένταση και τη συνοχή του, υποχώρησε άσκοπα και έδωσε χώρο στους Λαρνακείς, κινδυνεύοντας μάλιστα να δεχθεί και δεύτερο τέρμα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Από την εικόνα κυριαρχίας του πρώτου ημιχρόνου, στο δεύτερο μέρος απέμεινε μόνο η προσπάθεια για... επιβίωση. Ένα αποτέλεσμα που άφησε πικρία, κυρίως γιατί το παιχνίδι φαινόταν να βρίσκεται στον απόλυτο έλεγχο των γαλαζοκιτρίνων. 

Πλέον το συγκρότημα του Ουρουγουανού στρέφει το βλέμμα του στο Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Εθνικό (1/1)  Άχνας, με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα!

