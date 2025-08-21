Η Λιντς πήρε παίκτη από τη Μίλαν με 20 εκατ.

Σημαντική ενίσχυση για τη Λιντς!

Η ομάδα η οποία επέστρεψε στην Premier League και ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις της, με νίκη επί της Έβερτον, ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόα Όκαφορ από τη Μίλαν.

Η μεταγραφή του 25χρονου Ελβετού επιθετικού θα κοστίσει 20 εκατ. ευρώ, με το συμβόλαιό του να είναι διάρκειας πέντε ετών.

Ο Όκαφορ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Βασιλεία, ενώ το 2020 μετακόμισε στην Αυστρία για χάρη της Σάλτσμπουργκ. Το 2023 η Μίλαν έδωσε 15,5 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο ρόστερ της, ενώ πέρασε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ως δανεικός στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, με την οποία όμως αγωνίστηκε μόλις σε 4 παιχνίδια. Με τους «ροσονέρι» μέτρησε συνολικά 7 γκολ και 5 ασίστ σε 54 εμφανίσεις.

sport-fm.gr