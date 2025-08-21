ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Λιντς πήρε παίκτη από τη Μίλαν με 20 εκατ.

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Λιντς πήρε παίκτη από τη Μίλαν με 20 εκατ.

Σημαντική ενίσχυση για τη Λιντς!

Η ομάδα η οποία επέστρεψε στην Premier League και ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις της, με νίκη επί της Έβερτον, ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόα Όκαφορ από τη Μίλαν.

Η μεταγραφή του 25χρονου Ελβετού επιθετικού θα κοστίσει 20 εκατ. ευρώ, με το συμβόλαιό του να είναι διάρκειας πέντε ετών.

Ο Όκαφορ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Βασιλεία, ενώ το 2020 μετακόμισε στην Αυστρία για χάρη της Σάλτσμπουργκ. Το 2023 η Μίλαν έδωσε 15,5 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο ρόστερ της, ενώ πέρασε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ως δανεικός στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, με την οποία όμως αγωνίστηκε μόλις σε 4 παιχνίδια. Με τους «ροσονέρι» μέτρησε συνολικά 7 γκολ και 5 ασίστ σε 54 εμφανίσεις.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ και... περιμένει την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει με Ντε Γιόνγκ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη