ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων σε Europa & Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων σε Europa & Conference League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τις κυπριακές και τις ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη των πλέι οφ για τη League Phase του Europa και του Conference League, συνεχίζεται απόψε η ευρωπαϊκή δράση, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών για κάθε αναμέτρηση.

Στο Europa League, στις 20:00, η ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπραν. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.62 στη νίκη των Νορβηγών, 3.75 στην ισοπαλία και 5.40 στην επικράτηση της ομάδας της Λάρνακας, με το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες να δίνεται στα 2.00.

Μία ώρα αργότερα, στις 21:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Αθήνα την Σαμσουνσπόρ. Η νίκη του «τριφυλλιού» προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.57, η ισοπαλία στα 4.05 και η επικράτηση των Τούρκων στα 5.90. Το σενάριο να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στο 1.93.

Στις 21:45, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ριέκα, με τη Stoiximan να προσφέρει 3.25 στη νίκη των Κροατών, 3.35 στην ισοπαλία και 2.27 στην επικράτηση του «Δικεφάλου του Βορρά». Το ενδεχόμενο τα κόρνερ να ξεπεράσουν τα 8,5 προσφέρεται στο 1.87.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο Conference League, η Ομόνοια αγωνίζεται στις 20:00 στην Αυστρία απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Η Stoiximan προσφέρει 1.90 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.50 στην ισοπαλία και 3.85 στην επικράτηση της ομάδας της Λευκωσίας, ενώ το σενάριο το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισόπαλο δίνεται στα 2.12.

Λίγο αργότερα, στις 21:00, η ΑΕΚ Αθηνών δοκιμάζεται στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλεχτ. Η νίκη των Βέλγων προσφέρεται από την Stoiximan στα 2.18, η ισοπαλία στα 3.30 και η επικράτηση της Ένωσης στα 3.50. Το ενδεχόμενο οι κάρτες στην αναμέτρηση να ξεπεράσουν τις 5,5 δίνεται στα 2.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ και... περιμένει την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει με Ντε Γιόνγκ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη